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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلة فرح| عمرو أديب يفتح النار على منتقدي احتفالية تكريم المنتخب على دور الـ 16 في كأس العالم

عمرو أديب
عمرو أديب
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علقت الإعلامي عمرو أديب، على احتفالية تكريم لاعبي منتخب مصر في استاد القاهرة الدولي، قائلا :"الليلة ليله فرح.. هؤلاء الشباب منتخبنا صحى فيهم روح الانتماء بطريقة جميلة.. ونجوم المنتخب بيحتفلوا في الاستاد مع تامر حسني وسط الجماهير".

وتابع عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"الناس بتقول للاعيبة شكرا وانتم سبب سعادتنا.. وفي ناس بتقول ايه الاحتفالات دي.. ده دور الـ 16 أقول لهم اه طبعا هو انت كنت بتشوف دور الـ 16 في كأس العالم".

وأكمل عمرو أديب، أن :"فرصة بعد الاحتفالات نشوف ايه المؤسسات اللي عايزين نبنيها رياضيا.. وازاي نستعد للبطولات المقبلة.. وبعد الراحة والمكافأت يبقى فيه وقت للتأمل والمحاسبة بهدوء بعيدا عن العصبية والحزن".
 

عمرو أديب لاعبي منتخب مصر استاد القاهرة الدولي

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