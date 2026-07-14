تنسيق 2026.. فتح باب القبول ببرنامج «تكنولوجيا تصنيع الملابس» لأول مرة

أعلنت جامعة العاصمة، ممثلة في كلية الاقتصاد المنزلي – قسم الملابس والنسيج، فتح باب القبول والتسجيل ببرنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس (برنامج خاص بمصروفات) لمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتواكب التطورات المتسارعة في صناعة الملابس الجاهزة.

ويُعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا صناعة الملابس، حيث يجمع بين الدراسة الأكاديمية المتطورة والتطبيق العملي المكثف داخل بيئة تعليمية حديثة، مجهزة بأحدث المعامل والماكينات التكنولوجية، وتحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين في قطاع صناعة الملابس، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة والابتكار والاندماج السريع في سوق العمل.

ويقدم البرنامج حزمة متكاملة من المقررات النظرية والعملية التي تركز على تنمية المهارات التقنية والإبداعية للطلاب، وإكسابهم الخبرات اللازمة في مجالات تصميم الملابس، والإنتاج، وإدارة العمليات الصناعية، والتسويق، إلى جانب تدريبهم على استخدام أحدث برامج الحاسوب والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تصميم وإنتاج الملابس، بما يواكب متطلبات الصناعة الحديثة.

ويستند البرنامج إلى رسالة ترتكز على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في قطاع صناعة الملابس وفقًا لاحتياجات سوق العمل، من خلال تنمية القدرات العلمية والمهارية والثقافية للطلاب، وصقل خبراتهم العملية بما يعزز جاهزيتهم المهنية.

كما يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للتخطيط وإدارة مشروعات إنتاج الملابس الجاهزة، وتنفيذ مراحل الإنتاج المختلفة، والإدارة الصناعية، والتسويق، وتحقيق الجودة، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة صناعة الملابس، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي والإقليمي ورفع كفاءة التعليم التقني.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه آفاقًا مهنية واسعة، تشمل إدارة مشروعات الملابس، والإشراف على الإنتاج بمصانع الملابس الجاهزة، وتصميم النماذج الصناعية، والإدارة التنفيذية بالمؤسسات الصناعية، وتنسيق الأزياء في المؤسسات الإعلامية، والإشراف الفني على الإنتاج والتسويق، ومراقبة الجودة، وتقديم الاستشارات الفنية، والعمل في مراكز التدريب المتخصصة، إلى جانب تنفيذ وإدارة مشروعات تصميم وإنتاج وتسويق الملابس.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار استراتيجية جامعة العاصمة لتطوير برامجها الأكاديمية النوعية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم التطبيقي والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في الصناعات الإبداعية والتكنولوجية على المستويين المحلي والدولي.