طهران تكشف حقيقة وجود مخطط إيراني لإغتيال نجل ترامب

أكد اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن ماتردد عن مخطط إيراني لاغتيال نجل ترامب هي مزاعم ليست سوى كذبة كبيرة دبرها نتنياهو لخداع الرئيس الأمريكي وتخويفه.

وفي إشارة إلى تغيير ترامب لطريقة سفره إلى تركيا عقب هذه الأكاذيب، فقد ذكرالمسؤول الإيراني "لقد كان يتحرك كعامل في شاحنة طعام خوفا من هذه الأخبار".

وكانت وكالة رويترز في وقت سابق ذكرت أن "جهاز الخدمة السرية قد أعلن تحققه من مقطع فيديو بثه التلفزيون الإيراني يناقش مخططاً محتملاً لاغتيال بارون ترامب مع رصد مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار مقابل قتله".