وداعاً للتحديثات الشهرية.. فايرفوكس يضاعف سرعته الأمنية بسبب الذكاء الاصطناعي

بالنسبة للمستخدمين، تعد الفائدة واضحة تمامًا ووفقًا للجدول الشهري الحالي، قد تنتظر أسابيع حتى يصلك هذا الإصلاح ضمن الإصدار التالي. أما مع التحديثات التي تُجرى كل أسبوعين، فستصل هذه الحماية إلى متصفحك في وقت أقرب بكثير.

ورغم ذلك فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة تطوير ميزات فايرفوكس فجأةً إلى الضعف. تقول موزيلا إن هذا التغيير يهدف إلى إصدار الميزات المكتملة بوتيرة أسرع، وليس إلى إطلاق الميزات غير المكتملة على عجل. فإذا لم تكن ميزة ما جاهزة، فسيتم تأجيلها إلى إصدار لاحق بدلاً من إضافتها قسرًا في التحديث التالي. من المتوقع أن يبدأ الجدول الزمني الجديد مع فايرفوكس 155، المقرر إصداره في الأول من سبتمبر بدلاً من الموعد المخطط له سابقًا في 15 سبتمبر.

الجدول الزمني الجديد

تشير موزيلا أيضًا إلى أن هذه تجربة وليست التزامًا دائمًا، لذا ستراقب مدى فعالية هذه الوتيرة الأسرع قبل اتخاذ قرار بشأن اعتمادها على المدى الطويل.



على الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ الجدول الزمني الجديد مع فايرفوكس 155، المقرر إصداره في الأول من سبتمبر بدلاً من الموعد المخطط له سابقًا في 15 سبتمبر. وتشير موزيلا أيضًا إلى أن هذه تجربة وليست التزامًا دائمًا، لذا ستراقب مدى فعالية هذه الوتيرة الأسرع قبل اتخاذ قرار بشأن اعتمادها على المدى الطويل

بالنسبة لمستخدمي فايرفوكس، فإن هذا يعني حماية أسرع ضد التهديدات المكتشفة حديثًا، دون الحاجة إلى انتظار شهر للتحديث الكبير التالي.