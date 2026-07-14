قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور
ترامب: تراجعت عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز مقابل استثمارات
الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مواقفها في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة
المفتي: أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه بالفتوى المكتوبة يعكس رسالتنا الوسطية
يلامس الـ 51 .. الدولار ينهي تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع أمام الجنيه
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التردد متاح.. قناة مجانية ناقلة لمباراة أسبانيا وفرنسا فى كأس العالم

أسبانيا وفرنسا
أسبانيا وفرنسا
حسن العمدة

يحتضن ملعب دالاس، مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

طاقم تحكيم المباراة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.

إسبانيا.. أرقام مذهلة في نصف النهائي

يدخل المنتخب الإسباني المباراة بثقة كبيرة بعدما أطاح ببلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، مواصلًا عروضه القوية في البطولة.

وتؤكد الأرقام تفوق "لا روخا" في مباريات نصف النهائي بالبطولات الكبرى، إذ خاض 12 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، مقابل هزيمتين فقط، كانتا أمام الولايات المتحدة في كأس القارات 2009، وإيطاليا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.

كما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ المباراة النهائية في 8 من آخر 10 مباريات نصف نهائي خاضها في البطولات الكبرى، وهو رقم يعكس قوته في الأدوار الحاسمة.

مشوار إسبانيا إلى نصف النهائي

بدأ المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق الفوز على السعودية بنتيجة 4-0، ثم تغلب على أوروجواي بهدف دون رد ليتصدر مجموعته.

وفي الأدوار الإقصائية، فاز على النمسا 3-0 في دور الـ32، ثم تجاوز البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يحسم قمة ربع النهائي أمام بلجيكا بنتيجة 2-1.

فرنسا تبحث عن كسر العقدة

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بهدف إنهاء العقدة الإسبانية، بعدما خسر آخر مواجهتين أمام "لا روخا" في نصف نهائي البطولات الرسمية.

وجاءت الهزيمة الأولى بنتيجة 2-1 في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، قبل أن يخسر بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

ورغم ذلك، يمتلك منتخب "الديوك" سجلًا قويًا، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية في مباريات نصف النهائي بالبطولات الرسمية، قبل أن يوقف المنتخب الإسباني هذه السلسلة.

مشوار فرنسا في كأس العالم

قدم المنتخب الفرنسي نسخة استثنائية في كأس العالم 2026، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة عقب الفوز على السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل تألقه بعدما تغلب على السويد 3-0 في دور الـ32، ثم تجاوز باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة 2-0، ليبلغ نصف النهائي دون أي تعثر.

نهائي مبكر في طريق المونديال

تحمل مواجهة الليلة طابعًا ثأريًا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، الذي يسعى لإيقاف التفوق الإسباني في السنوات الأخيرة، بينما يتطلع منتخب إسبانيا إلى مواصلة نتائجه المميزة والتأهل إلى النهائي للمنافسة على لقب كأس العالم 2026، في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.


 

ملعب دالاس كأس العالم 2026 كأس العالم فرنسا إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

حصول طب المنصوره على الايزو

طب المنصوره تحصل على شهادة ISO 9001:2015 في إدارة الجودة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح تطوير موقف سيارات الأجرة وإعادة استغلال المباني الحكومية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية

تموين القليوبية: استقبال تظلمات البطاقات التموينية الموقوفة أو المحذوف منها أفراد دون إلزام المواطنين بمستندات

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد