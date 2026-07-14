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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الاستثمار الأوروبي" يدعم إصدارًا بقيمة 3.5 مليار يورو لتوسيع شبكة الكهرباء في ألمانيا

"الاستثمار الأوروبي
"الاستثمار الأوروبي

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي دعمه لأول إصدار من السندات الأوروبية الخضراء لمؤسسة ألمانية شركة بقيمة 3.5 مليار يورو، في أكبر إصدار للشركات يتوافق مع المعيار الأوروبي للسندات الخضراء، كما يمثل أول عملية للبنك في مجال السندات الخضراء داخل ألمانيا، بما يعزز التزامه بتطوير التمويل الأخضر وتعميق أسواق رأس المال في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي نيكولا بير إن دعم البنك لهذا الإصدار يعكس التزامه بتعزيز دور أسواق رأس المال في تسريع الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية بأوروبا، مؤكدة أن توسيع شبكات الكهرباء يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الأوروبي وخفض تكاليفها، وأن تحديث شبكات نقل الكهرباء يعد شرطًا للاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة.
وأوضح البنك أنه استثمر 74 مليون يورو في الإصدار، الذي يهدف إلى تمويل برنامج لتوسيع شبكة نقل الكهرباء، بما يشمل تطوير البنية التحتية لخطوط الجهد العالي البرية والبحرية، وربط مشروعات طاقة الرياح في بحر الشمال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الأوروبية.
وأضاف أن مشاركته في الإصدار تعزز استخدام المعيار الأوروبي للسندات الخضراء في أسواق ديون الشركات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي في مجالي المناخ والبيئة، ويعكس دور البنك باعتباره بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي في تمويل البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأشار البنك إلى أن السندات أُدرجت في بورصة لوكسمبورج، وأن الإصدار يمثل أول دخول لمؤسسة تتبع القطاع الخاص إلى أسواق الدين العامة، في إطار برنامج استثماري يستهدف تمويل أحد أكبر مشروعات تطوير شبكات الكهرباء في أوروبا، بمتوسط استثمارات سنوية يبلغ نحو 13 مليار يورو حتى عام 2030.
 

بنك الاستثمار الأوروبي

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