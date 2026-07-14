قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير يكشف عن أصعب تحديات المنتخب خلال كأس العالم 2026
شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026
كل ما أشجّع منتخب يخسر .. مصطفى غريب يُعلّق على هزيمة فرنسا
اعتقال 5 ضباط بوزارة الدفاع العراقية على خلفية اتهامات بالفساد
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 4734 قتيلاً و16740 جريحًا
بعد غياب 16 سنة .. إسبانيا إلى نهائي كأس العالم علي حساب فرنسا
بسبب الرطوبة.. الأرصاد تحذر من زيادة الإحساس بحرارة الطقس حتى الإثنين المقبل
لو بطاقتك وقفت .. رابط تظلمات التموين 2026
كأس العالم.. إسبانيا تضيف الهدف الثاني في شباك فرنسا
رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش
التعليم: لا وجود للجان أولاد الأكابر.. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
استشاري تغذية تحذر من البن المغشوش: آثاره الصحية قد تظهر مع الاستهلاك المستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار الرئيس الروماني: منظمة الفرانكوفونية تمتلك كل المقومات لتلبية تطلعات مواطنيها

مستشار الرئيس الروماني
مستشار الرئيس الروماني
أ ش أ

أكد داسيان سيولوس مستشار الرئيس الروماني والمرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الفرانكوفونية أن رؤيته هي أن نبني منظمة الفرانكفونية لتوفر فرصا ملموسة ونتائج فعالة لمواطنيها بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، وتتغير موازين القوى الدولية، وتواجه المجتمعات تحديات جديدة، ويتطلع الشباب إلى الفرص والمهارات والوظائف لتحقيق الهدف.

وأعرب مستشار الرئيس الروماني في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الثلاثاء /، عن يقينه بأن منظمة الفرانكوفونية تمتلك كل المقومات اللازمة لتلبية هذه التطلعات، شريطة أن تستغل كامل إمكاناتها وأن تعمل بفعالية أكبر كمجتمع واحد.

واوضح أن رؤيته ترتكز على ست أولويات رئيسية، وقد أعلنها في بيان أرسله إلى جميع رؤساء الدول والحكومات في الفرانكوفونية، عقب جلسة الاستماع التي عقدها المؤتمر الوزاري للفرانكوفونية في 30 يونيو.

وأشار إلى أهمية بناء منظمة الفرانكفونية قائمة على الثقة، قادرة على تعزيز ما سماه بالتعددية المستنيرة من خلال شكل من أشكال التعاون يجمع الدول والمؤسسات والشركات والجامعات والمجتمع المدني والمواطنين حول مشروعات مشتركة وحلول موحدة، ويحترم السيادة مع إتاحة المجال للمبادرات المشتركة.. معربا عن اعتقاده بأن الفرانكوفونية ينبغي أن تتمحور حول إفريقيا، وأن يكون لجميع المناطق مشاركةً فعّالة.

وأفاد بأن إفريقيا هي جوهر مستقبل الفرانكوفونية، إلا أن قوة الفرانكوفونية تكمن تحديدًا في قدرتها على ربط إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ ضمن فضاء سياسي وثقافي واقتصادي واحد.. مؤكدا أن دولا مثل مصر تلعب دورًا بالغ الأهمية في بناء هذه الجسور.

وقال مستشار الرئيس الروماني : "أطمح أن تتيح الفرانكوفونية فرصًا واسعة، لا سيما للشباب ويجب أن تبقي فقط الفرنسية لغةً للثقافة، ولكن يجب أن تُصبح أيضًا لغةً للتعليم والابتكار وريادة الأعمال والتوظيف والتنقل الدولي "معربا عن اعتقاده أن على الفرانكوفونية تعزيز بُعدها الاقتصادي كامتداد طبيعي لرسالتها الثقافية".

وشدد على أهمية أن نُحسّن الربط بين التعليم والاستثمار وريادة الأعمال والتوظيف، مع دعم التعاون في المجالات التي ستُشكّل مستقبلنا، مثل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والابتكار .. مؤكدا على أهمية أن تكون المنظمة الدولية للفرانكفونية قادرة علي تعزيز العمل من خلال حشد المزيد من الموارد، وتطوير شراكات أقوى مع بنوك التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وضمان مزيد من الشفافية والمساءلة والكفاءة .

ولفت إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر، مدى حيوية الحياة الفرانكفونية في العديد من مجالات الحياة العامة، وأن السفارة الرومانية تساهم بفعالية في هذه التفاعلات الفرانكفونية الغنية والمتنوعة، لا سيما أنها تتولى رئاسة مجموعة سفراء الفرانكفونية لعام 2026.

وقال مستشار الرئيس الروماني إن التعليم العالي وتنمية رأس المال البشري تعدان من أبرز مجالات التعاون وقد أعجبت بشكل خاص بالدور الذي تؤديه جامعة سنجور في إعداد قادة ومهنيين أفارقة مُستقبليين.. مؤكدا أن التزام مصر طويل الأمد تجاه الجامعة، بما في ذلك تطوير الحرم الجامعي الجديد في برج العرب، يجسد رؤية استراتيجية لمستقبل إفريقيا تستحق التقدير.

وأكد سيولوس أن مساهمة مصر في المنظمة الدولية للفرانكفونية تتجاوز التعليم بكثير، معربا عن فخره بمساهمة رومانيا في هذا الجهد من خلال تبرع قُدم مؤخرًا لدعم القدرات الرقمية للجامعة.

كما أعرب عن إعجابه بخبرة مصر وريادتها في تعزيز السلام والحوار ومنع النزاعات، وقال :أظهرت زياراتي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام مدى الخبرة التي اكتسبتها مصر في تعزيز الاعتدال ومكافحة التطرف"، مؤكدا أن مصر تمتلك فهمًا عميقًا ودقيقًا للسلام، وما يتطلبه منع النزاعات، وما يتطلبه استعادة السلام وبنائه على المدى الطويل وأن هذه التجارب قيّمة ليس فقط للعالم العربي وإفريقيا، بل للمجتمع الفرنكفوني بأكمله.

كما تشارك مصر بدور محوري في تعزيز الحوار الثقافي وإتاحة الاكتشاف الثقافي، حيث شاهدت خلال زيارتي لمكتبة الإسكندرية مثالًا رائعًا لكيفية ربط المؤسسات الثقافية للمجتمعات، والحفاظ على التنوع، وإتاحة المعرفة عبر الحدود.

وأوضح سيولوس أن المكتبة تعد مركزًا حيويًا للأنشطة الفرانكفونية، ونموذجًا يُحتذى به في إتاحة الوصول إلى المحتوى الثقافي الفرانكفوني في العصر الرقمي، وقد سررتُ بالمساهمة بمجموعة من الكتب لأشهر الكتّاب الرومانيين المعاصرين، مترجمة إلى الفرنسية، في إثراء موارد مكتبة الإسكندرية الفريدة.. مشيرا إلى أن هذا يُعدّ مثالًا ملموسًا آخر على كيفية تعاون رومانيا ومصر في خدمة الفرانكفونية، وكيف تُسهم الفرانكفونية في تعزيز علاقاتنا الثنائية.

وأعرب مستشار الرئيس الروماني عن اعتقاده بأنه هناك فرصًا واعدة للتعاون بين رومانيا ومصر ضمن مجتمع الفرانكفونية وعلى المستوى الثنائي في مجالاتٍ كالتعليم، والتعاون الاقتصادي، والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتعاون الثقافي، وحركة الشباب، سيولوس وريادة الأعمال، ودعم التنمية في إفريقيا.. موضحا أن مصر ورومانيا يجمهما تاريخ عريق من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون بين متساوين، مما يوفر أساسًا متينًا للنهوض بفرانكفونية أكثر ديناميكيةً وترابطًا وفائدةً لمواطنيها.

ودعا إلى أن يكون للمنظمة الدولية للفرانكفونية صوتا ووزنا أكبر في العالم، لا لأنها تسعى لأن تكون أكبر منظمة دولية، بل لأنها تصبح من أكثر المنظمات فائدة لمواطنيها، مؤكدا أن المنظمات متعددة الأطراف، كلما أمكن ذلك، تساعدنا على مواجهة التحديات المشتركة بفعالية أكبر.

وأكد سيولوس أنه لا يمكن لأي منظمة في عالمنا اليوم، أن تعمل بمعزل عن غيرها لأن السلام والاستقرار والتعليم وتوظيف الشباب والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والتحول الرقمي والحوار الثقافي، كلها تتطلب شراكات بين مختلف المناطق والمؤسسات، مشيرا إلي أن المنظمة الدولية للفرانكفونية تتمتع بميزة فريدة لأنها تجمع دولًا من خمس قارات، ويمكنها أن تكون حلقة وصل رئيسية بين مختلف المجالات السياسية والثقافية والإقليمية.

وأفاد بأن الحوار مع منظمات مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وغيرها من المنظمات الإقليمية، يعد ذا قيمة بالغة وأنه لا ينبغي أن يكون الهدف هو إقامة حوار رسمي لذاته، بل تحديد مجالات التعاون العملية التي تتلاقى فيها أولوياتنا .

وأكد أنه يمكن لمصر أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في هذا الصدد لأنها دولة عربية وأفريقية ومتوسطية وفرانكفونية، ولديها خبرة واسعة في الدبلوماسية متعددة الأطراف، وبناء السلام، والحوار بين الأديان، والتعاون الإقليمي.

وأوضح أن هذا يمنح مصر قدرة طبيعية على بناء جسور التواصل بين المنظمة الدولية للفرانكفونية والعالم العربي وأفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع موضحا أنه إذا أوكل لي الدول الأعضاء هذه المسؤولية، فسأدعم حوارًا أكثر انفتاحًا وتنظيمًا وعملية مع المنظمات الشريكة، يركز على تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

واستطرد قائلا :" في الواقع، أعلم أن جامعة الدول العربية لديها أمين عام جديد، وهو الوزير المصري الأسبق الموقر نبيل فهمي .. إذا انتُخبت، فأنا على ثقة بأننا سنتشارك الكثير، بصفتنا قائدين على رأس منظمات تحتاج إلى إعادة تنشيط وهذا أيضًا جزء من رؤيتي لتعددية الأطراف ذات رؤية مستقبلية وهي توحيد المؤسسات حول حلول مشتركة، مع احترام هوية كل منظمة وأولوياتها .

وأعرب عن اعتقاده بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية أخلاقية تجاه مواطنينا، ولا سيما الشباب، لضمان استمرار أهمية الفرانكوفونية وفعاليتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.. مؤكدا أننا نحتاج إلى ما أسميه التعددية المستنيرة وهي تعاون يجمع الدول والمؤسسات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمواطنين، حول أهداف مشتركة وحلول عملية .

وأضاف أنه يمكن للفرانكوفونية أن تصبح فضاءً للثقة والحوار، قادرة على بناء جسور التواصل خاصة في عالم يزداد انقسامًا و لهذا فأننا نحتاج إلى حوكمة رشيدة لتحقيق هذه الأهداف و يجب علينا ضمان مزيد من الكفاءة والشفافية والمساءلة والتركيز الاستراتيجي فضلا عن ذلك نحتاج إلى حشد المزيد من الشراكات، وربط مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الفرانكوفونية، والتأكد من توافق مواردنا مع طموحاتنا.

وشدد سيولوس علي ضرورة أن نتحلى بالشجاعة لمواجهة التحديات الناشئة مع تعزيز الأولويات التي تهم مواطنينا بشدة ويجب أن يبقى الشباب محور عملنا.. موضحا أن مستقبل الفرنكوفونية سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كان الشباب ينظرون إلى اللغة الفرنسية كلغة الفرص والتعليم والابتكار والتوظيف وريادة الأعمال. كما أن تمكين المرأة أمرٌ لا يقل أهمية لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق كامل إمكاناته إذا كان نصف مواهبه ممثلاً تمثيلاً ناقصاً في التعليم والحياة الاقتصادية والقيادة وصنع القرار.

وأكد أنه ينبغي للفرنكوفونية أن تواصل انخراطها الفعال في قضايا مثل التعليم، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء السلام، والتنوع الثقافي، وحقوق الإنسان و سيعتمد نجاحنا على قدرتنا على العمل معاً، والابتكار، والالتزام بمبدأ بسيط وهو ما يهم في نهاية المطاف ليس عدد المشاريع التي نطلقها، بل حياة الناس التي نحسنها.

يذكر أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) هي مؤسسة دولية تجمع 90 دولة وحكومة، تأسست عام 1970 لتعزيز اللغة الفرنسية، ودعم التعاون السياسي والتعليمي والاقتصادي والثقافي، ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. يقع مقرها الرئيسي في باريس، وتضم العديد من الدول العربية كأعضاء فاعلين ومراقبين.

الرئيس الروماني الأمين العام منظمة الفرانكوفونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

النباتات الطبية والعطرية

90% من ثروة مصر العطرية تصدر خاما.. وخبير يكشف كيف نضاعف العائد بالدولار

موجات الحر

دراسة بريطانية: أكثر من 2700 وفاة محتملة جراء موجات الحر

جهاز مستقبل مصر

بعد موافقة النواب.. جهاز مستقبل مصر: القانون يعزز الاستثمار ويرفع كفاءة الأداء

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد