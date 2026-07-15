(سنتكوم): القوات الأمريكية تحاسب إيران على عدوانها غير المبرر على المدنيين

وصف قائد القوات المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بأنها رد على عدوانها غير المبرر على المدنيين.

وقال كوبر، في بيان نشرته "سنتكوم"، فجر اليوم /الأربعاء/، "على مدار السبعة أيام الماضية، استهدفت إيران عمدا المدنيين في جميع أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من اثني عشر من أفراد الطاقم المدنيين".

كما أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة، بحسب قول كوبر.

وأضاف كوبر، في بيانه، أن "القوات الأمريكية تحاسب إيران على عدوانها غير المبرر الذي لا يزال يعرض حياة الأبرياء للخطر".