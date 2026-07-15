أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا على صلة بالنظام الإيراني .

وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية، توماس بيجوت، وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على قطاع النفط الإيراني مستهدفة مجددا شبكة رجل الأعمال البارز في قطاع شحن النفط محمد حسين شمخاني.

وجاء في البيان: "في إطار جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغط على النظام الإيراني في ظل هجماته غير القانونية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لتعطيل شبكة الشحن غير المشروع والتهرب من العقوبات التي يديرها محمد حسين شمخاني، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، والتي تُعد محركا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. واليوم، نُدرج على قائمة العقوبات أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة تُمكن شمخاني والنظام الإيراني من مواصلة التربح".

كما كد بيان الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله".