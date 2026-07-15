وفاة أحد أفراد طاقم لانش سياحي غارق بجبل الزيت.. والكشف عن هويته

كشفت الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر عن هوية الضحية الوحيدة في حادث غرق اللانش السياحي بمنطقة جبل الزيت شمال مدينة الغردقة، والذي وقع خلال الساعات الماضية، وأسفر عن وفاة أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين.

وتبين أن المتوفى يدعى همام عبدالشفيق عبدالمنصف، أحد أفراد طاقم اللانش السياحي "سي سيربنت"، حيث لقي مصرعه متأثرًا بإصابة ناجمة عن صعق كهربائي تعرض له أثناء غرق المركب، رغم محاولات إسعافه وإنقاذ حياته.

كان الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، قد أكد وفاة أحد أفراد الطاقم في الحادث، موضحًا أن سبب الوفاة يعود إلى الصعق الكهربائي الذي تعرض له خلال الواقعة، بينما يخضع باقي الناجين للرعاية الطبية والمتابعة الصحية.

إنقاذ الطاقم بعد استغاثة بحرية

وبحسب المعلومات الأولية، تلقت إحدى الوحدات البحرية التابعة لشركة جابكو للبترول بمنطقة رأس شقير إشارة استغاثة تفيد بتعرض لانش سياحي للغرق في منطقة جبل الزيت، لتتحرك على الفور إلى موقع البلاغ.

وتمكنت الوحدة البحرية من إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم وانتشالهم من المياه، قبل نقلهم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، إلا أن أحدهم فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

لا سائحين على متن اللانش

وأظهرت المعاينة الأولية أن اللانش السياحي، الذي يحمل اسم "سي سيربنت"، لم يكن يقل أي سائحين وقت وقوع الحادث، واقتصر على أفراد الطاقم فقط، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر بشرية أكبر.

تحقيقات لكشف ملابسات الحادث

وأخطرت الأجهزة المختصة جهات التحقيق بالواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وبدأت الجهات المعنية بالبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب غرق اللانش، وفحص ما إذا كانت الواقعة نتجت عن عطل فني أو وجود شبهة إهمال، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.