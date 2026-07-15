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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: خطابي المرتقب للأمة سيركز على "حرية" و"نزاهة" الانتخابات الأمريكية

ترامب: خطابي المرتقب للأمة سيركز على "حرية" و"نزاهة" الانتخابات الأمريكية
ترامب: خطابي المرتقب للأمة سيركز على "حرية" و"نزاهة" الانتخابات الأمريكية
أ ش أ

 أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن خطابه القادم الذي سيوجهه إلى الأمة سيتناول حرية ونزاهة الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الليلة الماضية : "سيتطرق خطابي إلى نزاهة الانتخابات، وسيكون هناك بضعة أمور أخرى أفضل عدم الكشف عنها الآن".

وأضاف: "ما سنتحدث عنه الخميس ليس هناك ما هو أهم منه، إذ من دون انتخابات حرة ونزيهة لا وجود للبلاد، كما سنناقش أمورا أخرى، لكنه سيكون إعلانا بغاية الأهمية"، بحسب صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطاب لا يزال قيد الإعداد، لكن من المتوقع أن يتناول ترامب عدة مواضيع. فهو لا يزال غارقا في صراعه مع إيران، مع شن غارات ليلية على الدولة في سعيه لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، ورغم أن الحرب تبدو وكأنها تتجدد، فقد جعل ترامب الجزء المتعلق بالانتخابات من خطابه يوم الخميس محورا أساسيا.

وأوضح مصدران مطلعان أنه من المتوقع أن يركز ترامب على أمن أجهزة التصويت والمساعي المزعومة من جانب دول أجنبية للتأثير على الانتخابات.

من جانبها ، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن خطاب الرئيس دونالد ترامب سيتطرق إلى تقارير استخباراتية تكشف عن خطط لدول أجنبية للتدخل في التصويت الذي فاز فيه جو بايدن قبل 6 سنوات.

ويتولى الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية لولاية ثانية غير متتالية، وهو سبق أن شغل منصب الرئيس بين عامي 2017 و2021.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزاهة الانتخابات الأمريكية إعادة فتح مضيق هرمز

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