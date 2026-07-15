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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الخارجية البريطانية" تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في لندن

"الخارجية البريطانية" تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في لندن
"الخارجية البريطانية" تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في لندن
أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وذلك على خلفية دور فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في توجيه جماعات وكيلة لتنفيذ سلسلة من الهجمات في أنحاء أوروبا.

وقال متحدث باسم الوزارة -في بيان نشرته الحكومة البريطانية- "بناء على تعليمات من وزير الخارجية، تم اليوم استدعاء علي نسيمفر، القائم بالأعمال في إيران لدى المملكة المتحدة، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، وجاء استدعاء نسيمفر على خلفية دور فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في توجيه حركة رفقاء اليمين الإسلامية لتنفيذ سلسلة من الهجمات في أنحاء أوروبا بين شهري مارس ومايو".

وأضاف المتحدث "تسعى أنشطة الحرس الثوري إلى تقويض أمن وسلامة المملكة المتحدة وحلفائها، ورغم التحذيرات المتكررة، لم تتوقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية عن أنشطتها العدائية، بل سعت إيران إلى تصعيد سلوكها الخبيث، وهو أمر غير مقبول بتاتا".

ومضى قائلا "نؤكد بوضوح أننا سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب البريطاني .. لن نتسامح مع التهديدات المدعومة من دول أجنبية".

وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن حرس الثوري الإيراني الهجمات في أنحاء أوروبا وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية

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