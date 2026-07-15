اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية، في إطار استعداداتها لانطلاق الامتحانات وفق الخريطة الزمنية المقررة.

وأكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية انتهت من تجهيز جميع اللجان واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لضمان انتظام أعمال الامتحانات، بما يوفر بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأوضح أن الإدارات التعليمية بمختلف مدن المحافظة تلقت تعليمات بسرعة الانتهاء من تجهيز مقار اللجان، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات الفنية والإدارية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار مدير المديرية، إلى استمرار المتابعة اليومية لمدى جاهزية اللجان، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للملاحظين والطلاب، مؤكدًا أن المديرية تسعى إلى خروج امتحانات الدور الثاني بصورة منظمة تعكس مستوى الانضباط داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أن جميع الأجهزة التعليمية في حالة استعداد كامل لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في اختبارات الدور الثاني.