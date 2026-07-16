أمير هشام: عموتة متمسك بضم سفيان بنجديدة.. والمفاوضات عادت من جديد

أكد الإعلامي أمير هشام أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لا يزال معجبًا بإمكانيات مواطنه سفيان بنجديدة، ويضعه ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم الفريق.

سفيان بنجديدة

وقال هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن المفاوضات بين الأهلي والمغرب الفاسي كانت قد شهدت حالة من التوقف خلال الفترة الماضية، قبل أن تستأنف مرة أخرى.

وأضاف أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمر التقارب بين جميع الأطراف.