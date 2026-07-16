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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة سفاجا: استمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالمدينة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة بمختلف مناطق المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا.

وشهدت منطقة الأشغال، شارع نادي الشاطئ، استكمالًا لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات، وتفريغ الحاويات وذلك بمشاركة معدات وعمال الأهالي، في إطار التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين مستوى النظافة العامة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار حملات النظافة بمختلف المناطق والتقسيمات بمدينة سفاجا وفقًا للخطة الموضوعة والإمكانيات المتاحة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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