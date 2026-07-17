عالية عبد الفتاح: الميدالية الذهبية في طب القلب النووي تتويج لجهود فريق مصري متكامل

أكدت الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن حصولها على الميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026 جاء تتويجًا لجهود فريق عمل مصري متكامل، وليس إنجازًا فرديًا.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إن الفريق المصري نجح في تقديم أبحاث ودراسات علمية متميزة حظيت بتقدير دولي، موضحة أن الأطباء المصريين تعاملوا مع حالات مرضية أكثر تعقيدًا من نظيراتها في الخارج وحققوا نتائج علاجية متميزة.

وأضافت أن الأبحاث المصرية تناولت أمراضًا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، ومنها حالات التسمم بحبة الغلة، التي أتاحت للفريق الطبي تطوير أساليب جديدة لتشخيص وتأهيل المرضى باستخدام تقنيات حديثة، وهو ما لاقى إشادة من المجتمع العلمي الدولي.

وأكدت عبد الفتاح أن المستشفيات الجامعية توفر هذه التقنيات العلاجية للمرضى بالمجان من خلال قرارات اللجان الطبية، مشددة على أهمية مواكبة التطورات العلمية باستمرار، قائلة: "اللي بيقف في مكانه بيرجع ورا.. لازم نفضل نواكب أحدث ما وصل إليه العلم."