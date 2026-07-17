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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنن مستحبة ليلة يوم الجمعة لا تغفل عنها.. فيها الخير الكثير

قراءة القرآن
قراءة القرآن
محمد شحتة

حثت دار الإفتاء المصرية، بضرورة استغلال ليلة الجمعة، التي تبدأ من غروب شمس يوم الخمس، حتى غروب شمس يوم الجمعة، في الأذكار والأعمال الصالحة.

وحددت دار الإفتاء،مجموعة من الأذكار والأعمال الصالحة للإكثار منها في ليلة الجمعة،وهي: الإكثار منالصلاة على الحبيب، والإكثار منالاستغفار، وقراءة سورة الكهف،وإخراج الصدقة ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء في يوم الجمعة ففيه ساعة إجابة، وقراءةولو صفحة من القرآن.

كما نصحت دار الإفتاء، بالحرص على الإتصال بالأهل والأقارب من باب صلة الرحم، ونصحت الأزواج بأن يساعدوا الزوجاتفي المنزل.

آداب يوم الجمعة

ومن آداب يوم الجمعة، الاغتسال والتطيب واستعمال السواك وارتداء أحسن الثياب، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وصف يوم الجمعة بأنه عيد للمسلمين.

كما يسن للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتي تحية المسجد، حتى وإن كان الإمام يخطب، تأسياً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة عندما دخل المسجد وجلس دون أن يصلي.

وتعد قراءة سورة الكهف من أبرز الأعمال المستحبة يوم الجمعة، لما ورد في فضلها من أحاديث تبين ما فيها من نور وبركة للمسلم. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الآيات العشر الأواخر منها، مبينًا أنها سبب للعصمة من فتنة المسيح الدجال.

يوم الجمعة ليلة الجمعة سنن يوم الجمعة آداب يوم الجمعة قراءة القرآن الأعمال الصالحة

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