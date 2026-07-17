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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس فستان ياسمين رئيس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فستان ياسمين رئيس
فستان ياسمين رئيس
ريهام قدري

لفتت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار بعد نشرها مجموعة من الصور الجديدة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، حيث تألقت بإطلالة صيفية أنيقة نالت إعجاب متابعيها، قبل أن يثير ظهور عارضة أزياء بالفستان نفسه حالة من المقارنة بين الإطلالتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


واختارت ياسمين رئيس فستانًا باللون الفوشيا من تصميم دار الأزياء PatBO، جاء بتصميم صيفي مميز يجمع بين الأناقة والطابع البوهيمي، إذ تميز الجزء العلوي منه بتفاصيل من الكروشيه المنسوج بدقة، بينما انسدل الجزء السفلي مزينًا بالشراشيب الطويلة (Fringes)، التي أضفت حركة وانسيابية على الإطلالة.


وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية، يبلغ سعر الفستان 1295 دولارًا، أي ما يعادل نحو 65 ألفًا و400 جنيه مصري، ليصبح واحدًا من أبرز القطع التي لفتت الأنظار في أحدث ظهور للفنانة.
وفي المقابل، ظهرت عارضة أزياء بالفستان نفسه خلال جلسة تصوير للعلامة التجارية، واعتمدت طريقة التنسيق التقليدية التي قدمتها الدار، حيث نسقت الفستان مع صندل بسيط وإكسسوارات محدودة، مع تركيز واضح على التصميم نفسه.


أما ياسمين رئيس، فقد منحت الإطلالة لمستها الخاصة، إذ تركت شعرها منسدلًا بشكل طبيعي مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، واكتفت بإكسسوارات ناعمة، وهو ما جعل الفستان يحتفظ بدوره كبطل للإطلالة دون مبالغة في التفاصيل، بينما أضفت الصور التي جمعتها بزوجها طابعًا عفويًا ورومانسيًا.


ورغم تشابه التصميم بين الإطلالتين، رأى متابعون أن ياسمين رئيس نجحت في تقديم الفستان بأسلوب أكثر حيوية يناسب أجواء الصيف، في حين فضلت العارضة الالتزام بالطابع الذي اعتمدته العلامة التجارية في عرض القطعة، لتظل المقارنة بينهما مسألة ذوق شخصي تختلف من متابع لآخر.

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