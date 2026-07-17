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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل طرحه.. موعد وتفاصيل الموسم الثاني من The Gentlemen

The Gentlemen
The Gentlemen
تقى الجيزاوي

كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل الجريمة الكوميدي The Gentlemen، والمقرر طرحه يوم 3 سبتمبر المقبل، مع عودة أبطال العمل إلى مغامرات جديدة داخل عالم العصابات.

مسلسل الجريمة الكوميدي The Gentlemen

وتدور أحداث الموسم الجديد بعد عام من وقائع الجزء الأول، حيث يواصل إيدي هورنيمان، الذي يجسد شخصيته النجم ثيو جيمس، رحلته داخل عالم الجريمة بعدما وجد نفسه وريثًا لإمبراطورية عائلية لم يكن يتوقعها، ليبدأ في تقبل مكانته الجديدة كلاعب أساسي في هذا العالم.

ويشهد الموسم الثاني تطور علاقة إيدي بـ سوزي غلاس التي تقدم دورها كايا سكوديلاريو، حيث يخوض الثنائي تحديات جديدة بعد توسع نشاطهما خارج بريطانيا وانتقال الأحداث إلى إيطاليا، وسط صراعات مع منافسين جدد في عالم الجريمة المنظمة.

وأوضح الكاتب والمنتج التنفيذي ماثيو ريد أن الموسم الجديد سيركز على طموح إيدي ورغبته في توسيع نفوذه، مؤكدًا أن دخوله هذا العالم سيضعه أمام اختبارات وتحالفات أكثر خطورة.

كما يشهد الموسم ظهور شخصيات جديدة، من بينها زعيم الجريمة الإيطالي ماركو موريتي الذي يجسده سيرجيو كاستيليتو، بالإضافة إلى شخصية سيكو مالديني التي يقدمها ميكيلي موروني، في الوقت الذي تستمر فيه العلاقة المعقدة بين إيدي وسوزي في مواجهة العديد من التحديات.

ويعود عدد من نجوم الموسم الأول للمشاركة في الجزء الجديد، إلى جانب انضمام وجوه جديدة، من بينها هيو بونفيل وبنجامين كليمنتين وجيانكارلو إسبوزيتو، مع استمرار أجواء الأكشن والجريمة والكوميديا التي ميزت العمل.

منصة نتفليكس مسلسل الجريمة الكوميدي The Gentlemen the gentlemen كايا سكوديلاريو

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