مسلحون يصعدون على متن ناقلة منتجات كيميائية في خليج عدن

أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقى بلاغا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي المكلا في اليمن.

وأشارت الهيئة بريطانية إلى أن أفراد غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة في أثناء عبورها شرقا في خليج عدن.

فيما أبانت مصادر أمنية بحرية أن مسلحون صعدو على متن ناقلة منتجات كيميائية في خليج عدن قبالة سواحل جنوب اليمن.



وفي وقت سابق ؛ عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة بحرية بريطانية، قالت تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 88 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بلحاف باليمن.

وأضافت أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب منها وعليه 6 مسلحين جنوب غرب بلحاف باليمن.

وتابعت أن هناك تبادل إطلاق نار بين المسلحين على القارب وفريق الأمن التابع لسفينة الشحن.