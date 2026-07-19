موهبة من الشارع.. بائع كارو في أسوان يقلد محمد عبده ويخطف القلوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل بسيط يعمل بائعاً على عربة كارو في شوارع أسوان، وهو يبهر المارة بصوته أثناء تقليده لأغاني فنان العرب محمد عبده.

وظهر البائع في الفيديو وهو يجلس على العربة ويحمل الميكروفون، ويرتدي جلباباً أبيض وعمامة، ويقدم أغنية "الأماكن" للفنان محمد عبده بصوت رائع ولاقى إعجاب المتابعين.

https://vt.tiktok.com/ZSXHUqeBa/



وتفاعل عدد كبير من المتابعين علي الفيديو المتداول أشاد المتابعون بقدرته العالية على محاكاة العربات الغنائية الصعبة والمقامات الخاصة بالفنان السعودي رغم بساطة إمكانياته وعمله الشاق.