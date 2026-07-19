وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى ممارسة "ضغط شديد" على روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، إلى ممارسة "ضغط شديد" على روسيا في أعقاب الهجوم الصاروخي واسع النطاق الأخير الذي استهدف العاصمة كييف.

وكتب سيبيها- عبر حسابه على منصة "إكس"- إن روسيا استخدمت خلال هجومها على العاصمة الأوكرانية أكبر عدد من الصواريخ الباليستية منذ بدء الحرب، والذي قدر بنحو أربعين صاروخا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "نحث على ردود فعل قوية ومناسبة؛ إذ إننا بحاجة إلى ضغط مدمر على موسكو.. لا يمكن أن يكون هناك أي تباطؤ في زيادة العقوبات وعزل روسيا، يجب رفع الحظر عن حزمة العقوبات الأوروبية الحادية والعشرين فورا".

كما أكد سيبيها ضرورة استمرار الجهود المشتركة لتطوير منظومة دفاع أوروبية ضد الصواريخ الباليستية، مضيفا: "نحن نعتمد على تحالف الدفاع ضد الصواريخ الباليستية للمضي قدما في عمله بسرعة".