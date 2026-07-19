جامعة دمنهور تطلق حملة التوعية الطلابية الشاملة بعنوان “وعيك .. أمانك”

أطلقت جامعة دمنهور "حملة التوعية الطلابية الشاملة"، تحت شعار "وعيك .. أمانك" التي تأتي كركيزة أساسية ضمن حزمة الأنشطة الصيفية لعام 2026.

وتهدف الحملة إلى صياغة بيئة جامعية آمنة رقميا ومجتمعيا، من خلال تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتعامل مع مخاطر الفضاء السيبراني، بما في ذلك التوعية بمخاطر الدارك ويب والجرائم الإلكترونية، إلى جانب تعزيز قيم المواطنة الرقمية، ومكافحة الظواهر السلبية كالتنمر والإدمان، وذلك وفق محاور تنفيذية تتسم بالتفاعلية وتستهدف الوصول إلى أكبر قاعدة طلابية ممكنة خلال فترة الإجازة الصيفية.

يأتي ذلك في ​في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تفعيل الأنشطة الصيفية لتعزيز وبناء الوعي الفكري والاجتماعي لدى الطلاب، تواصل جامعة دمنهور تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحصين الشباب ضد التحديات المعاصرة.

​من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن الأنشطة الصيفية في جامعة دمنهور تعد منظومة متكاملة لاستثمار طاقات شبابنا وتوجيهها نحو ما يخدم بناء شخصيتهم وتنمية وعيهم، مضيفا أن إطلاق هذه الحملة الشاملة ينبع من إيمان جامعة دمنهور الراسخ بأن الجامعة ليست مجرد قاعات للمحاضرات، بل هي حصن فكري يحمي أبناءنا من مخاطر العصر الرقمي والظواهر السلبية، مؤكدا التزام جامعة دمنهور بتوفير بيئة جامعية آمنة، وتزويد الطلاب بالحصانة الفكرية والمهارات الرقمية التي تمكنهم من مواجهة التحديات المعاصرة بثقة ووعي، إيمانا بأن الطالب الواعي هو القاطرة الحقيقية لمستقبل التنمية في وطننا الغالي.

​فيما أكد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص القطاع على أن تخرج هذه الحملة عن الأطر التقليدية لتكون أكثر تفاعلية وقربا من لغة الشباب. لذا، تم وضع خطة تنفيذية توعوية لتصل للطلاب في مختلف كليات الجامعة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، دون الاعتماد على التلقين، بل إشراك الطلاب أنفسهم كـ "سفراء للوعي" داخل كلياتهم، مما يعزز من قدراتهم القيادية ويجعلهم شركاء في حماية زملائهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، والجرائم السيبرانية، ومخاطر الإدمان لتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسات يومية تضمن سلامة طلابنا الرقمية والمجتمعية.

وأضاف "شعلة" أن محاور الحملة تتضمن مواجهة التنمر والعنف من خلال نشر ثقافة الاحترام وقبول الآخر، وتفعيل آليات الإبلاغ والدعم النفسي لمواجهة كافة أشكال التنمر.

الأمن السيبراني والحماية الرقمية من خلال توعية الطلاب بمخاطر الاختراق وسرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، وكيفية تأمين الحسابات الشخصية والتعامل الآمن مع التكنولوجيا.

مخاطر الدارك ويب والمحتوى الضار من خلال التعريف بمخاطر شبكات الإنترنت المظلم، وسبل حماية الشباب من الوقوع في فخ الجرائم الرقمية والمحتويات التي تهدد القيم المجتمعية.

مكافحة المخدرات والإدمان من خلال تسليط الضوء على مخاطر المخدرات، وآليات الوقاية والعلاج، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب.

وتؤكد جامعة دمنهور حرصها على أن تكون الأنشطة الصيفية منصة لتنمية الوعي وبناء قدرات الطلاب وتمكينهم من أدوات المعرفة والوقاية، وإعدادهم كقادة فاعلين في مجتمعاتهم المحلية، إيمانا بأن الشباب الواعي هو ركيزة التنمية ومستقبل الوطن.