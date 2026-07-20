الجيش الملكي: ننتظر رد الأهلي النهائي لضم رضا سليم

تحدث نافع الرفاعي المتحدث الرسمي لنادي الجيش الملكي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، عن ضم رضا سليم من المارد الأحمر.

وقال نافع الرفاعي المتحدث الرسمي لنادي الجيش الملكي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:"رضا سليم قدم أداءً رائعًا مع الفريق والعرض جاء بعد حديث الإدارة والمدرب مع اللاعب الذي عبر عن رغبته في البقاء".

وأضاف:"قدمنا عرضًا رسميًا جديد للنادي الأهلي خلال الأيام الماضية من أجل ضم رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وننتظر الرد النهائي".

واختتم:"رضا سليم قدم أداءً رائعًا مع الفريق والعرض جاء بعد حديث الإدارة والمدرب مع اللاعب الذي عبر عن رغبته في البقاء".