ضبط طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك في حملات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز المحلة الكبرى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية



وتلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز المحلة، من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ردع مخالفين

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.