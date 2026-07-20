قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تطلق تهدد أمريكا: سنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا
فيفا يفتح تحقيقًا مع منتخب الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: علاقة مصر وموزمبيق تشهد زخما متناميا في مختلف المجالات
قرار عاجل في دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز للاعتداء على التلاميذ
وزير التعليم يوقع إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية
السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود
الحكومة تعتزم إعداد برنامج اقتصادي وطني
بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو
عاكس زوجته.. القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض في الإسكندرية
لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: التزام الشركات والمنشآت بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز كفاءة السياسات الاقتصادية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار جهود بناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية وبالأخص بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية للالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.


كما طالبت الوزارة كافة الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن المادة (126 مكرر "أ") من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أوجبت على الشركات والمنشآت موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المقررة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن البيانات التي يتم موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بها تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة وفقا لاستراتيجية الوزارة  تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتهيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المقررة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وزير الاستثمار وزارة الاستثمار بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الشركات الأجنبية القوائم المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

الموز

لتجنب ارتفاع السكر بعد تناول الموز.. 5 نصائح فعالة

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج الأكثر حظًا مع نهاية يوليو.. توقعات تحمل فرصًا جديدة

المخلل

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد