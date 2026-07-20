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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الوعي : 52 ألف مقعد محلي تحدٍ إيجابي للأحزاب .. والعلم والمعرفة معيار الكفاءة

النائب الدكتور باسل عادل
النائب الدكتور باسل عادل
محمد الشعراوي

أكد النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، أن انتخابات المحليات تمثل فرصة ذهبية لضخ دماء جديدة في الحياة السياسية. 


وأشار إلى أن الأرقام التقديرية للمرشحين مقابل عدد المقاعد المتاحة "نحو 52 ألف مقعد" تفرض تحدياً إيجابياً، معتبراً أن وجود هذا العدد الكبير من المنافسين يمنح الأحزاب مساحة واسعة لاختيار وتأهيل كوادرها. 

فشل الأحزاب في استثمار هذه الفرصة


وشدد على أن فشل الأحزاب في استثمار هذه الفرصة  إضاعة سنوات ثمينة من عمر الوطن في تجربة كوادر قد تفتقر للموهبة أو العلم اللازم لإدارة المجتمع المحلي.


وتابع الدكتور باسل عادل موضحاً أن العمل في المحليات ليس مجرد منصب إداري، بل هو منبر سياسي رفيع المستوى يتطلب فهماً عميقاً وشاملاً. 

 التشريعات الصادرة عن مجلسي النواب والشيوخ


وأوضح  الدكتور باسل أن عضو المجلس المحلي يجب أن يدرك طبيعة العلاقة التشابكية بين السلطة التنفيذية والمجالس النيابية، فالعضو الذي يعمل في نطاق حي معين يتأثر بقرارات المحافظ، والوزراء، وسياسات التنمية المحلية، بالإضافة إلى التشريعات الصادرة عن مجلسي النواب والشيوخ، مما يجعله في قلب العمل السياسي المتكامل.


وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن الحزب يعول كثيراً على المرشحين الذين سيجتازون التدريب والشرط المعرفي المطلوب، مؤكداً أن الحزب يضمن كفاءة كوادره بناءً على ما تلقوه من علم وتأهيل داخلي. 

صرف النظر عن النظام الانتخابي المعتمد


واختتم بالتأكيد على أن المشهد الانتخابي القادم، بصرف النظر عن النظام الانتخابي المعتمد، سيشهد منافسة قوية ومشوقة تتيح لجميع الأحزاب التواجد بفاعلية، مشدداً على أن "العلم والمعرفة" هما المقياس الحقيقي الذي يجب أن يستند إليه أي مرشح يطمح لخدمة مجتمعه.

حزب الوعي مجلس الشيوخ معيار الكفاءة

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