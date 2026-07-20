قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المغني الأمريكي جيم جيلستراب عن 79 عاما
نبيل العربي والمشاط: اتفاق لدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية
أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم
أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال
بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر
أجسام طائرة بالأجواء .. دوي صافرات الإنذار في الأردن
ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديم
الليبي عبد المنعم عكاشة يقترب من الانضمام للدوري المصري
المهن التمثيلية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني
طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ارتفاع أسعار النفط عالميا ينذر بضغوط جديدة على الأسواق

أسعار النفط
أسعار النفط
عبد الرحمن سرحان

حذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الصراعات الإقليمية، والتي انعكست بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن تجاوز سعر خام برنت حاجز 90 دولارا للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، يمثلان عاملين رئيسيين قد يفرضان ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط

وأضاف في تصريحات خاصة أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما قد ينعكس على تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم يؤثر على أسعار العديد من السلع والخدمات، لافتا إلى أن أي تحرك في أسعار الوقود قد يستغله بعض التجار بصورة مبالغ فيها لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادا حكوميا سريعًا للتعامل مع المتغيرات العالمية، من خلال وضع آليات واضحة للحد من آثارها على المواطنين، خاصة في ظل الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار الأسواق يجب أن يكون أولوية خلال الفترة المقبلة.

تكثيف الرقابة

وطالب الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي بكل حسم لمحاولات الاحتكار أو المغالاة غير المبررة في الأسعار، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، لضمان عدم استغلال التطورات العالمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وقال "محسب" إن الدولة تمتلك من الأدوات والسياسات ما يمكنها من احتواء تداعيات الأزمات الخارجية، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونا كاملا بين الجهات التنفيذية والرقابية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط سلاسل الإمداد، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية محدودي ومتوسطي الدخل من أي موجات تضخمية جديدة.

سعر النفط سعر البنزين اسعار النفط البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تسنيم الإيرانية : قتيل من القوات الجوية بالقصف الأمريكي على تبريز

نتنياهو

قبل انتخابات أكتوبر .. سفير مصر الأسبق في إسرائيل يكشف نقاط ضعف نتنياهو

دي فانس و نتنياهو

لوقف التصعيد ضد إيران.. دي فانس يسعى لإغلاق البيت الأبيض أمام نتنياهو قبل لقائه بترامب

بالصور

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019

طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

فيديو

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد