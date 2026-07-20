برلماني: ارتفاع أسعار النفط عالميا ينذر بضغوط جديدة على الأسواق

حذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الصراعات الإقليمية، والتي انعكست بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن تجاوز سعر خام برنت حاجز 90 دولارا للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، يمثلان عاملين رئيسيين قد يفرضان ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط

وأضاف في تصريحات خاصة أن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما قد ينعكس على تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم يؤثر على أسعار العديد من السلع والخدمات، لافتا إلى أن أي تحرك في أسعار الوقود قد يستغله بعض التجار بصورة مبالغ فيها لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادا حكوميا سريعًا للتعامل مع المتغيرات العالمية، من خلال وضع آليات واضحة للحد من آثارها على المواطنين، خاصة في ظل الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار الأسواق يجب أن يكون أولوية خلال الفترة المقبلة.

تكثيف الرقابة

وطالب الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي بكل حسم لمحاولات الاحتكار أو المغالاة غير المبررة في الأسعار، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، لضمان عدم استغلال التطورات العالمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وقال "محسب" إن الدولة تمتلك من الأدوات والسياسات ما يمكنها من احتواء تداعيات الأزمات الخارجية، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونا كاملا بين الجهات التنفيذية والرقابية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط سلاسل الإمداد، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية محدودي ومتوسطي الدخل من أي موجات تضخمية جديدة.