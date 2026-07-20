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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة جنوب سيناء تبحث رفع كفاءة الأداء التشغيلي ومعدلات إنجاز المنشآت الطبية

صحة جنوب سيناء
صحة جنوب سيناء
أ ش أ

بحثت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، سبل رفع كفاءة الأداء التشغيلي ومراجعة معدلات إنجاز منشآت الرعاية الأولية التابعة لفرع الهيئة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وتحقيق مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء الدكتور محمد عبد الهادي، اليوم، مع مديري منشآت الرعاية الأولية، بحضور مدير إدارة الرعاية الأولية الدكتورة أماني عزت؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على أبرز التحديات ومؤشرات الجودة.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي - خلال الاجتماع - أن منشآت الرعاية الأولية تمثل خط الدفاع الأول في منظومة الرعاية الصحية، مشددًا على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتعزيز كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية لرفع معدلات رضا المواطنين.

وشدد مدير الفرع على ضرورة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو تحديات قد تؤثر على جودة الخدمة، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتكثيف جهود فرق العمل لتحقيق المستهدفات التشغيلية وفق الخطط الزمنية المحددة.

من جانبها، استعرضت مدير إدارة الرعاية الأولية الدكتورة أماني عزت أبرز مؤشرات الأداء التي حققتها منشآت الرعاية الأولية خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطة العمل المقبلة، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني للمنشآت بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء لمتابعة أداء مختلف المنشآت الصحية، ودعم جهود التطوير المستمر، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات المنتفعين، وترسخ مبادئ الجودة والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.

الهيئة العامة الصحية جنوب سيناء كفاءة الأداء الخدمات

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