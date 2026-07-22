عرض مسرحية سيدة الفجر بنقابة الصحفيين .. الأحد

تستضيف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع رابطة المراجعين في النقابة، العرض المسرحي «سيدة الفجر» للشاعر والكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، على مسرح النقابة في الثامنة من مساء الأحد المقبل 26 يوليو 2026.

العرض تقديم فرقة اتحاد كتّاب الإسماعيلية، وإخراج مجدي مرعي.

تدور أحداث المسرحية حول زائرة غامضة تصل إلى قرية تعيش على ذكرى فتاة اعتقد الجميع أنها ماتت غرقًا، قبل أن تكشف الأحداث أسرارًا صادمة عن مصيرها الحقيقي.

وتقدم المسرحية رؤية فلسفية وإنسانية للموت من خلال تجسيده في شخصية امرأة، في معالجة تمزج بين الواقعية والرمزية وتطرح أسئلة عن الحقيقة والذاكرة والجمال.