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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام ينجح في إنقاذ حياة طفل عقب تعرضه لحادث سير

فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام
فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام
الغربية أحمد علي

نجح فريق طبي من أطباء مستشفى كفر الزيات العام بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، في إنقاذ  حياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، عقب تعرضه لحادث سير أسفر عن إصابته بكسر  في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتشنجات حادة واضطراب في درجة الوعي.

 

تفاصيل الواقعة 

استقبل أطباء مستشفى كفر الزيات بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، الطفل في حالة صحية غير مستقرة. 

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له للسيطرة على التشنجات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع عرضه على أقسام الجراحة والمخ والأعصاب وعناية الأطفال.

 

تدخل إنقاذ طبي 

في المقابل، عقب حجز الطفل بقسم الرعاية المركزة، تم التحضير لإجراء تدخل جراحي عاجل لرفع الكسر وتفريغ النزيف، حيث دخل الطفل غرفة العمليات، وخرج منها دون مضاعفات، ونُقل إلى الرعاية المركزة وهو كامل الوعي وحالته مستقرة.

 

إنجاز فريق طبي 

أُجريت العملية تحت إشراف فريق طبي ضم الدكتور علي البيباني، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور شريف زغلول، استشاري التخدير، والدكتور أسامة عبد العزيز، أخصائي الأطفال، إلى جانب أطباء قسم الجراحة العامة، تحت إشراف الدكتور طارق مشالي، أخصائي الجراحة، والدكتور عبد القادر سرور، رئيس قسم الجراحة العامة، وبمشاركة طاقم التمريض المعاون.

اخبار محافظة الغربية إنقاذ طبي طفل عمره 5 سنوات حادث سير كفر الزيات

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