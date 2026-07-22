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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ515 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى رأس غارب المركزي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، اليوم، مستشفي رأس غارب المركزي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بها، يرافقه المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة،المهندسة نور الهدي محمد رئيس المدينة، اللواء احمد عبد الحميد السخيلي رئيس جهاز التعمير بالبحر الاحمر ، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، هيثم فارس مدير مكتب المحافظ وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات بالمستشفى حتي يتم إدارتها في افتتاحات العيد القومي للمحافظة بداية العام القادم ، مشيرا الي أهمية هذه المستشفي في خدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة

وفي ذات السياق اكد الدكتور إسماعيل العربي المستشفي تقام علي مساحة 40000 متر مربع ، وهي عبارة عن بدروم و5 أدوار علوية ، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 515 مليون جنيه ، وتبلغ السعة الإجمالية لها 88 سرير ، وتضم مكاتب إدارية، مشرحة ، مغسلة ، عيادات خارجية، قسم إشاعة، قسم الطواريء ، قسم للعلاج الطبيعي، قسم للغسيل الكلوي ، قسم المناظير ، قسم للولادة، عناية مركزة ، غرف إقامة ، عمليات، بنك الدم ، معامل ، صيدلية ، غرف كهرباء وكافيتريا ، وتأتي جمبع الأعمال تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير _ جهاز تعمير البحر الأحمر.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع الكفاءة والتطوير بوحدة الأمل الصحية ، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بها ، موجها ايضا بسرعة الانتهاء من الأعمال بها حتي يتم افتتاحها في القريب العاجل ، مشيرا ان تطوير وحدة الأمل يأتي ضمن رفع كفاءة وتطوير 4 وحدات صحية بمدينة رأس غارب ، مضيفا انه جاري انشاء مكتب صحة بالمدينة حيث تم إسناد تنفيذه لهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور وليد البرقي، أن محافظة البحر الأحمر تضع تطوير المنظومة الصحية على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ مشروعات صحية متكاملة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن المحافظة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة القصير

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