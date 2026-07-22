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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعين المصري هاشم عبد الحكيم مديرا لشرق المتوسط

المصري هاشم عبد الحكيم
المصري هاشم عبد الحكيم
أ ش أ

عيّن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاشم عبد الحكيم مديرًا لمنطقة شرق المتوسط، ليتولى قيادة عمليات البنك في الأردن والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، خلفًا لجريتشن بيري، التي قادت عمليات البنك في المنطقة ​​منذ سبتمبر 2023.

وسيتولى هاشم مهام منصبه الجديد اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، انطلاقًا من مقر عمله في عمّان تحت الإدارة المباشرة لمارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وانضم هاشم عبد الحكيم، المصري الجنسية، إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2022، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس قطاع المؤسسات المالية، ويتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التمويل الإنمائي، والمؤسسات المالية، وأسواق رأس المال، والسياسات الاقتصادية.

ومن خلال منصبه نائبًا لرئيس مكتب البنك في مصر ورئيسًا لقطاع المؤسسات المالية، قاد حكيم أعمال البنك في مصر، حيث ساهم في دفع عجلة تنمية القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ودعم الأولويات الاستراتيجية للبنك في مصر.

بهذه المناسبة، قال هاشم عبد الحكيم: "يسعدني تولي هذا المنصب والمساهمة في تحقيق رسالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة شرق المتوسط. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة لدعم النمو المستدام، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوسيع فرص تنمية القطاع الخاص في مختلف أنحاء المنطقة".

وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شغل هاشم مناصب عليا في مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.

وفي بداية مسيرته المهنية، عمل هاشم في مجال تحليل مخاطر المؤسسات السيادية والمالية لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، كما عمل في الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث قدم استشارات بشأن أسواق رأس مال الدين و تمويل الشركات.

ويتمتع هاشم عبد الحكيم بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، ومؤهلات قيادية قوية، وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة في مختلف الأسواق وبيئات العمل.

وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط ​​عام 2012.

ويسعى إلى تنمية اقتصادات مرنة وشاملة ومستدامة من خلال الاستثمار والمشاركة في السياسات ودعم نمو القطاع الخاص.

البنك الأوروبي إعادة الإعمار منطقة شرق المتوسط عمليات البنك الأردن

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