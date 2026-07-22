قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في الضفة ويهدم منزلا ومزرعتين بالقدس المحتلة
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نموذج ذكاء اصطناعي يخرج عن السيطرة ويخترق شركة أخرى من تلقاء نفسه

نموذج ذكاء اصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي
أ ش أ

كشفت شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية أن أحد النماذج المستقلة للذكاء الاصطناعي الذي يعمل بتقنياتها خرج عن السيطرة خلال أحد الاختبارات، وتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت المفتوحة واختراق شركة "هاجينج فيس" المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تلقاء نفسه، في ما وصفته الشركة بأنه "حادث غير مسبوق".

وقالت الشركة المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" الشهير، إن شركة "هاجينج فيس" تمكنت من اكتشاف وكيل الذكاء الاصطناعي واحتواء نشاطه، وهو أداة ذكاء اصطناعي صُممت لتنفيذ المهام دون مساعدة بشرية، بعدما تمكن من الدخول إلى أنظمتها.

وقالت أوبن إيه آي: "نعتبر هذه الحادثة واقعة إلكترونية غير مسبوقة، تنطوي على قدرات سيبرانية تعد من الأكثر تطورًا"، وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تصبح مثل هذه الحوادث أكثر شيوعًا مع ازدياد قدرات النماذج، وهي التقنية التي تقوم عليها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات المحادثة والوكلاء المستقلين.

وأوضحت "أوبن إيه آي" أن الاختراق نُفذ بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي يعتمد على مزيج من أحدث نماذجها المتاحة للعامة، الذي يحمل اسم "جي بي تي 5.6 سول"، إلى جانب نموذج أكثر تطورًا لم يُطرح بعد، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وخلال إخضاع هذه النماذج لاختبارات داخلية لقياس قدراتها على الاختراق داخل مختبر رقمي مغلق يعرف باسم "ساندبوكس"، تمكنت من الوصول إلى الإنترنت المفتوح، عبر اكتشاف ثغرة أمنية لم تكن معروفة من قبل، ما وفر لها فعليًا طريقًا للهروب من بيئة الاختبار.

وبعد ذلك، اخترق الوكيل شركة "هاجينج فيس"، وهي منصة تضم قاعدة بيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف العثور على تقنيات تساعده على اجتياز اختبار الاختراق، بعدما "استنتج" أن المنصة قد تحتوي على النماذج ومجموعات البيانات والحلول اللازمة لاجتياز الاختبار.

وقالت "أوبن إيه آي" إن النماذج "نجحت في إيجاد وسائل للوصول إلى معلومات سرية يمكن استخدامها للتحايل على عملية التقييم"، وانتهى الهجوم بعدما رصد فريق الأمن في "هاجينج فيس"، إلى جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها، هذا النشاط الخارج عن السيطرة وأوقفه.

وقال كليمان ديلانج، الرئيس التنفيذي لشركة "هاجينج فيس"، إن الهجوم كان "مذهلًا"، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه "لم تكن هناك نية خبيثة" من جانب "أوبن إيه آي".

وكتب على منصة "إكس": "اشتبهنا الأسبوع الماضي في أن الهجوم الإلكتروني ربما جاء من أحد مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالنظر إلى المستوى المتطور الذي أظهره الوكيل".

وعندما أعلنت "هاجينج فيس" عن الاختراق، الأسبوع الماضي، لم تكن تعلم بدور "أوبن إيه آي" في الحادثة، لكنها كشفت في ذلك الوقت أنها استعانت بنموذج ذكاء اصطناعي صيني متاح مجانًا لتحليل ما حدث، لأن ضوابط السلامة المفروضة على النماذج التجارية المتقدمة لم تكن تسمح بإجراء هذا النوع من التحليل.

ويُطلق على الثغرة البرمجية غير المعروفة اسم "ثغرة اليوم الصفري"، لأن المطورين لا يكون لديهم أي وقت لمعالجة المشكلة قبل اكتشافها واستغلالها.

وفي أبريل، أعلنت شركة "أنثروبيك"، المنافس الأول لشركة "أوبن إيه آي"، أن نموذجها "ميثوس" تمكن من اكتشاف آلاف من هذه الثغرات، وأدى الكشف عن قدرة "ميثوس" على العثور على ثغرات اليوم الصفري واستغلالها إلى قيام الإدارة الأمريكية بفرض قيود على صادرات نموذج "ميثوس" ونموذجه الشقيق "فيبل 5"، قبل أن ترفع هذه القيود لاحقًا، كما خضع نموذج "جي بي تي 5.6 سول" لقيود مماثلة، إلا أنه صار متاحًا لاحقًا على مستوى العالم.

وقالت منظمة "ميتر"، وهي منظمة غير ربحية تقيس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، الشهر الماضي، إن معدل تحايل نموذج "سول" كان أعلى من أي نموذج متاح للعامة قامت بتقييمه سابقًا، كما سجلت المنظمة 44 حادثة تعمد فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي "التصرف بما يتعارض مع نوايا مستخدميهم".

وقال أحد خبراء الأمن السيبراني إن حادثة "هاجينج فيس" أظهرت أن وكيل "أوبن إيه آي" تصرف "مثل مخترق إلكتروني حقيقي"، من خلال البحث عن ثغرات اليوم الصفري واستخدام بيانات اعتماد مسروقة للوصول إلى أنظمة "هاجينج فيس".

وقال ناثانيال جونز، نائب رئيس الأمن واستراتيجية الذكاء الاصطناعي في شركة "دارك تريس" المتخصصة في الأمن السيبراني: "اعتقد الذكاء الاصطناعي أن "هاجينج فيس" قد تمتلك معلومات مهمة تساعده على تحقيق هدفه، وهو الحصول على نتيجة أفضل في اختبار معياري للأمن السيبراني. ومن هذه الناحية، فقد تصرف مثل مخترق حقيقي، كان أمامه هدف محدد، وانطلق لتحقيقه."

من جانبه، قال جريج كاسار، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، الذي دعا إلى فرض رقابة أكبر على قطاع الذكاء الاصطناعي، إن هذه الحادثة تثير القلق، مصرحًا في بيان دعا فيه إلى فرض اختبارات سلامة مستقلة إلزامية، والإلزام بالإفصاح عن الحوادث الأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا: "يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة، من دون وجود لوائح تنظيمية حقيقية تحافظ على سلامتنا؛ لذا هذه الإجراءات ضرورية لحماية الناس من كارثة حقيقية".

أوبن إيه آي الأمريكية النماذج المستقلة للذكاء الاصطناعي خرج الوصول شبكة الإنترنت المفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

خلال توقيع العقود

مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار

جلسة علاج طبيعي

نقابة العلاج الطبيعي تحرك بلاغا ضد منتحل صفة أخصائي | مستندات

بائعين يعتدون علي سيدة لبيعها الطماطم بسعر رخيص في أشمون

على طريقة فيلم سلام يا صاحبي .. بائعون يعتدون على سيدة لبيعها الطماطم بسعر رخيص في أشمون

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد