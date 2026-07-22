قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيق هرمز يهدد سوق الألومنيوم العالمية بعجز متزايد
قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة
كيف نجح البنك الأهلي في ترسيخ معايير السلامة الصحية من خلال شراكة طبية متخصصة؟
ذروة الصيف .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
تحذيرات إسرائيلية من سباق نووي بالمنطقة.. مسئولون: نفوذ تل أبيب في واشنطن يتراجع
واللا: إسرائيل تراهن على إعادة التطبيع إلى قلب الصفقة النووية بين واشنطن والرياض
الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية
قرار من وزارة التضامن بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يوليو
رغم تراجع الأسعار.. منتجو الدواجن يحذرون من الخسائر ويطالبون ببورصة حكومية
واللا العبري: الاتفاق النووي الأمريكي ـ السعودي يضع إسرائيل أمام أخطر معضلة إستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الزكاة اللي شايفها خسارة هي زيادة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إنكار ما يُعرف بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة يعكس قصورًا في الفهم، قائلًا: “في ناس بيجيلهم قشعريرة من الإعجاز العلمي ويقولك مفيش حاجة اسمها إعجاز.. ده لأنهم مش فاهمين يعني إيه إعجاز”.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن القرآن يدعو الإنسان للتأمل في نفسه وفي الكون، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾، مؤكدًا أن من ينكر هذه الدلالات “لم يرَ ولم يدرك”.

وأضاف أن كل ما فرضه الله على الإنسان يحمل منفعة ورحمة، مشيرًا إلى أن ما حرّمه الله فيه ضرر، مستدلًا بقاعدة “ما جعل الله شفاء قوم فيما حرم عليهم”، موضحًا أن المحرمات مثل الخمر ولحم الخنزير تحمل أضرارًا على الإنسان.

ولفت إلى أن الاعتماد على المنطق وحده في فهم أوامر الوحي قد يؤدي إلى نتائج خاطئة، مستشهدًا بقصة خرق السفينة في سورة الكهف، حيث بدا الفعل في ظاهره إهلاكًا، بينما لم تغرق السفينة في الحقيقة.

وقال: “طلع إن الاستنتاج المنطقي مع الوحي خطأ.. المنطق حاجة والوحي حاجة”، مؤكدًا أن الغيبيات لا تُقاس بالعقل المجرد.

وضرب مثالًا بالزكاة والصدقة، موضحًا أن الإنسان حين يخرج جزءًا من ماله يبدو كأنه ينقص، لكنه في الحقيقة ينمو، قائلًا: “أنت بالأرقام نقصت.. إنما حقيقة بتنمي فلوسك”.

كما شبّه ذلك بما يقوم به الفلاح حين يلقي البذور في الأرض، حيث يبدو الفعل إهدارًا، بينما هو في الحقيقة بداية للنماء.

وأشار إلى أن الإنسان قد يخطئ في الحكم على الأمور لعدم إدراكه لما وراءها، مستشهدًا بمثال الطبيب الذي يجري عملية جراحية، حيث يبدو الفعل مؤلمًا لكنه في الحقيقة إنقاذ للحياة.

وأكد أن هناك أحكامًا شرعية قد لا يدرك الإنسان حكمتها، مثل عدة المرأة أو عدد ركعات الصلاة، موضحًا أن العلم لم يصل إلى تفسيرها الكامل، وأن ما يُطرح في هذا الإطار هو اجتهادات.

وشدد الجندي على أن الإيمان يقوم على التسليم بأن أوامر الله كلها حق وخير، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، مؤكدًا أن ما يشرعه الله يحمل المصلحة حتى وإن غابت الحكمة عن إدراك الإنسان.

خالد الجندي الزكاة لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

تعرف على الموقف الخاص بملف المتغيرات المكانية بدمياط وكفر البطيخ

نادى الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يغلق أزمة مكاري يونان: التحقيقات تنفي وجود أي تمييز

محافظ بورسعيد : عقد اجتماع عاجل يضم منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد

استجابةً لشكاوى المواطنين.. جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد داخل مبنى التأمين الصحي الشامل لمتابعة انتظام تقديم الخدمات

بالصور

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد