رئيس مدينة سفاجا: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة للنظافة العامة ورفع المخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة وإشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهدت الحملة الدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقتي تقسيم الأهالي والإذاعة، حيث تضمنت رفع المخلفات الصلبة والشجرية وتراكمات القمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس والتجريد والتسوية، ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأكد اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل أن حملات النظافة مستمرة بمختلف الأحياء والمناطق والتقسيمات السكنية، وفق خطة عمل تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس مدينة سفاجا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية واستمرار أعمال النظافة بشكل يومي، مع الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لمدينة سفاجا.