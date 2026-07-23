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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة البحر الأحمر تنظم ملتقى توظيف موسع يوفر 1198 فرصة عمل بمشاركة 70 شركة ومؤسسة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة العمل، تنظيم ملتقى التوظيف الموسع بالبحر الأحمر، تحت رعاية وحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، والسيد حسن رداد وزير العمل، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب، والحد من البطالة، وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ويقام الملتقى بتنظيم مديرية العمل بالبحر الأحمر، بمشاركة 70 منشأة ومؤسسة من مختلف القطاعات، لتوفير 1198 فرصة عمل تناسب مختلف المؤهلات والخبرات.

ويتضمن الملتقى تخصيص 80 فرصة عمل لذوي الهمم، إلى جانب 150 فرصة للأشخاص ذوي الإعاقات الخفيفة، دعمًا لسياسة الدولة في تحقيق الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص.

وأكدت المحافظة أن الرواتب المعروضة تبدأ من 8000 جنيه شهريًا، وتصل إلى 32 ألف جنيه وفقًا لطبيعة الوظيفة، والمؤهل، وسنوات الخبرة.

ويضم الملتقى فرصًا متنوعة في عدد من القطاعات، أبرزها:

  • القطاع الفندقي والإداري: مدير مطعم، مشرف أدوار، سرفيس، أفراد أمن، استيوارد.
  • القطاع الفني والمهني: فني تكييف، نجار، سباك، عمال زراعة، وعدد من الوظائف الفنية الأخرى.

ومن المقرر أن يُعقد ملتقى التوظيف الموسع بالبحر الأحمر يوم السبت 25 يوليو، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بفندق إنتركونتيننتال بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

ودعت محافظة البحر الأحمر جميع الباحثين عن فرص عمل إلى المشاركة في الملتقى، والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، بما يسهم في دعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بمختلف التخصصات.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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