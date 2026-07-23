محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة صرف دهب بـ408 ملايين جنيه.. وتقنيات حديثة لتعزيز كفاءة التشغيل

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة دهب، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ، خلال جولته، إلى عرض تفصيلي حول أعمال التطوير، التي تشمل تحديث نظام المعالجة للعمل بتقنية IFAS، التي تجمع بين نظام الحمأة النشطة والميديا البلاستيكية، يعقبها استخدام مرشحات رملية، بما يحقق أعلى كفاءة في عمليات المعالجة، ويرفع جودة المياه المنتجة وفق أحدث المعايير الفنية.

وأوضح مسؤولو المشروع أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير تبلغ 408 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل، تمهيدًا لدخوله الخدمة بكامل طاقته.

وأشار المحافظ إلى أن محطة المعالجة أُنشئت عام 2011 بطاقة تصميمية بلغت 8 آلاف متر مكعب يوميًا، إلا أنها خرجت من الخدمة نتيجة تقادم منظومة التشغيل، الأمر الذي استدعى تنفيذ مشروع متكامل لتطويرها، بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب، بما يتواكب مع معدلات التنمية والتوسع العمراني والسياحي.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في المدن السياحية، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة في الاستخدامات المخصصة لها، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، واللواء عماد فاروق، رئيس مدينة ، إلى جانب ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، المنفذة للمشروع.