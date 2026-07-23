وزير الخارجية يدعو لإنشاء مجلس أعمال مصري–فلبيني لتعزيز الاستثمارات

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٣ يوليو، بالسيدة ماريا كريستينا روكي، وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية، وتطوير تعاونها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ضوء ما تتمتع به دول القارة من إمكانات اقتصادية وصناعية وتجارية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها على هامش الاجتماع الوزاري تستهدف البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع دول آسيا، والارتقاء بأطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد الوزير عبد العاطي التطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الفلبين، بما يتناسب مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، مستعرضًا المزايا التي تتمتع بها مصر باعتبارها سوقًا واعدة وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، في ضوء موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون التجاري مع الفلبين في مختلف القطاعات، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت فرصًا متزايدة للتعاون في مجالات السلع الزراعية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، معربًا عن التطلع إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما اشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري–فلبيني مشترك، يسهم في تشجيع تبادل الوفود التجارية والاستثمارية، وتنظيم بعثات رجال الأعمال، واستقبال الوفود الاقتصادية الفلبينية لعقد لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين (B2B)، بما يتيح التعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز التي توفرها مصر، وتشجيع إقامة شراكات جديدة في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدة بما توفره السوق المصرية من فرص واعدة للتجارة والاستثمار، ومؤكدة حرص الفلبين على مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.