عوض أبو النجا: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسخ دعائم الجمهورية الجديدة

أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، عكست رؤية وطنية شاملة تستند إلى مبادئ الثورة الخالدة، وتؤكد استمرار الدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والدولية.

ذكرى ثورة يوليو

وقال أبو النجا إن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة وثقة للمواطنين، وأبرزت حجم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والإنتاجية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك شعبها، وصلابة مؤسساتها الوطنية، وإيمانها بقدرتها على تجاوز التحديات، وهو ما يعكس رؤية قيادة سياسية تمتلك الإرادة والعزيمة لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن ثورة 23 يوليو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر الحديث، بما رسخته من قيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في ترجمة هذه المبادئ إلى مشروعات وإنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

حماية الامن االإقليمي

واختتم أبو النجا بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، لمواصلة مسيرة البناء والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ودعم جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.