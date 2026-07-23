قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خادم الحرمين وولي عهده يبعثان برسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو
عموتة يطمئن على دوليي الأهلي عبر زووم.. ورسائل خاصة قبل العودة للتدريبات
العد التنازلي بدأ.. بشكتاش يسابق الزمن لحسم صفقة محمد صلاح
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة ووقف التصعيد
التعليم تنفي إنتهاء التصحيح و تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
التعليم تنفي التلاعب في درجات الطلاب بالكنترولات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
وكيل الأزهر: انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالكامل والإعلان نهاية يوليو
إيران.. مقتل 2 من عناصر حرس الحدود خلال اشتباك مسلح مع خلية إرهابية
وزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية
موعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لمناقشة ملف زيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية
إعلام عبري: إصابة شخص في عملية طعن قرب مستوطنة ألون موريه بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. 7 شروط تضمن استمرار صرف دعم «تكافل» للأسر المستحقة

الدعم النقدي
الدعم النقدي
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الضوابط المنظمة لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»، واضعًا مجموعة من الالتزامات التي تستهدف تعزيز الاستثمار في صحة وتعليم الأطفال، وربط الحصول على الدعم بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

وفيما يلي أبرز الضوابط التي نص عليها القانون:

من يحق له الحصول على دعم «تكافل»؟

حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، وتشمل:

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أحدهما مع الأبناء المعالين، ولو اختلف محل الإقامة.

الأسرة المعالة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

أسرة المجند.

الأسرة مهجورة العائل.

الصحة أولًا.. شرط أساسي لاستمرار الدعم

ألزم القانون الأسر المستفيدة بالالتزام ببرامج الرعاية الصحية الأساسية، والتي تشمل:

متابعة صحة الأمهات الحوامل والمرضعات.

متابعة نمو الأطفال دون سن السادسة.

الالتزام بجميع التطعيمات المقررة.

تنفيذ برامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

ويأتي ذلك بهدف تحسين المؤشرات الصحية للأسرة وضمان الرعاية اللازمة للأطفال في سنواتهم الأولى.

الانتظام في التعليم شرط لاستمرار الصرف

ربط القانون استمرار صرف الدعم بانتظام الأبناء في الدراسة، حيث اشترط:

حضور الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

انتظام الطلاب من 18 إلى 26 عامًا المقيدين بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع النجاح في كل عام دراسي.

واستثنى القانون الحالات التي تحول فيها الظروف القهرية دون استيفاء هذه الشروط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

متى يتعرض الدعم للخصم أو الإيقاف؟

أوضح القانون أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أو التعليمية يؤدي إلى توقيع جزاءات تدريجية على الأسرة المستفيدة، تبدأ بخصم جزء من قيمة الدعم، وقد تصل إلى وقف صرفه نهائيًا إذا استمرت المخالفة.

هدف القانون

يستهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، وربطه بالالتزام بالصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والفقر.

الدعم النقدي تكافل وكرامه صرف الدعم النقدي شروط الدعم النقدي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ترشيحاتنا

حكم زيارة الأضرحة

قبل المولد النبوي 2026.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول زيارة أضرحة آل البيت ومقامات الصالحين

حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة

هل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الخلافات الزوجية

نصائح من دار الإفتاء لزوجين دائمي الشجار في المنزل

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد