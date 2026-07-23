المغرب يستهل مشواره ببطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بفوز مثير على السنغال

استهل المنتخب المغربي للناشئات تحت 18 سنة للكرة الطائرة مشاركته في بطولة أفريقيا المقامة بنادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بتحقيق فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: فاز المنتخب السنغالي بالشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعود المنتخب المغربي بقوة ويحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-14. واستعاد المنتخب السنغالي التقدم بفوزه بالشوط الثالث 25-19، إلا أن المغرب عادل النتيجة بعد فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 26-24، ليحتكم المنتخبان إلى شوط فاصل حسمه المنتخب المغربي بنتيجة 15-12، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتعد هذه المباراة الأولى للمنتخب المغربي في البطولة، بينما خاض المنتخب السنغالي مباراته الثانية، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب التونسي بثلاثة أشواط دون رد.