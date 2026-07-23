ميناء نويبع البحري يشهد تداول 2600 طن بضائع و162 شاحنة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء شهد تداول 2600 طن بضائع و162 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "الحسين" و"آيلة".

وذكرالمركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم /الخميس / ، أن إجمالي حركة التداول بموانئ الهيئة بلغ 12 ألف طن بضائع، و636 شاحنة، و65 سيارة، من خلال وصول وسفر 10 سفن.

وأضاف البيان أن حركة الواردات شملت وصول 5 سفن تحمل 4000 طن بضائع و278 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات سفر 5 سفن محملة بـ8000 طن بضائع و358 شاحنة و22 سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة أيضًا وصول وسفر 1096 راكبًا عبر موانيها المختلفة.