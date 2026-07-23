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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات رقص.. التحفظ على هاتف صانعة محتوى في أكتوبر

المتهمة
المتهمة
رامي المهدي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء.

وقررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام لاتهامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء.

كما قررت  التحفظ على الهاتف المحمول المضبوط معها.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتفان محمولان "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صانعة محتوى فيديوهات رقص فيديوهات رقص خادشة للحياء

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