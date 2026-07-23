عضو مستقبل وطن: ثورة يوليو ستظل رمزا للإرادة الوطنية

أكد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ثورة 23 يوليو 1952 ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها محطة أساسية أسهمت في ترسيخ دعائم الدولة الوطنية، وأطلقت مرحلة جديدة من البناء والإصلاح، انعكست آثارها على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال فراج، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، إن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لاستحضار قيم الانتماء والعمل والإرادة التي صنعت مستقبل الوطن، متقدمًا بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويمنحها دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

مسيرة التنمية والاهتمام بالإصلاح الزراعي

وأوضح أن الثورة أسست لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية من خلال الاهتمام بالإصلاح الزراعي، والتوسع في التعليم، ودعم الصناعة الوطنية، وهو ما ساهم في بناء قاعدة إنتاجية وبشرية قوية خدمت الدولة على مدار عقود.

وأضاف أن الاستثمار في التعليم كان من أبرز إنجازات ثورة يوليو، حيث أتاح الفرصة أمام ملايين المصريين للحصول على التعليم، وأسهم في إعداد أجيال من الكفاءات التي شاركت في مسيرة التنمية والبناء، إلى جانب التوسع في إنشاء المصانع والمشروعات الإنتاجية التي دعمت الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها تلك المرحلة، وفي مقدمتها السد العالي، مثلت نقطة تحول في مسار التنمية المصرية، لما وفرته من دعم لقطاعي الزراعة والطاقة، مؤكدًا أن البناء على هذه الإنجازات وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر يمثل ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة.

وأكد فراج أن امتلاك مصر لجيش وطني قوي كان ولا يزال أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتهيئة مناخ مناسب للنمو وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى ثوابت راسخة تقوم على استقلال القرار الوطني، والانفتاح المتوازن على مختلف دول العالم، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري، لافتًا إلى أن الدولة تواصل توسيع آفاق التعاون مع الأشقاء في إفريقيا عبر تنفيذ مشروعات تنموية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، والتوسع العمراني والزراعي، ودعم التحول الرقمي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد على أن تحقيق التنمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تجاوز العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية في مختلف القطاعات.

واختتم المهندس محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل مناسبة وطنية لاستلهام قيم التضحية والعمل والإنتاج، وتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية، بما يلبي تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا في ظل الجمهورية الجديدة.