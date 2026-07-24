بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة.. شاهد الصور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البيج الذي كشف عن رشاقتها.

أنتعلت بوسي حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المسندله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.