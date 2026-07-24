العثور على جثة شابة داخل منزل بالمنصورة.. و شبهة جنائية وراء الحادث

عثرت الأجهزة الأمنية بمنطقة توريل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على جثة شابة داخل منزلها في ظروف يحيط بها الغموض.

وكانت

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة داخل أحد المنازل بشارع الإمام الشافعي بمنطقة توريل.

انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الجثة لسيدة تُدعى شيماء ياسر عبد المحسن، 27 عامًا، مقيمة مدينة المنصورة، وكانت متوفاة داخل منزلها منذ نحو يوم.وتم نقل الحثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة، مع وجود شبهة جنائية

وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.