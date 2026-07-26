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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد رفعت: 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة عدد لا يكفي لإنجاح غزو أمريكا لإيران

أحمد رفعت
أحمد رفعت
هاني حسين

كشف الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن الرئيس الأمريكي ترامب نجح في الحصول على موافقة بشأن زيادة موازنة الجيش الأمريكي لتتجاوز تريليون دولار.

وتابع في لقائه عبر تغطية خاصة على قناة صدى البلد، التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، أن معدل الزيادة في موازنة الجيش الأمريكي تتخطى موازنة الجيش الصيني أو الروسي.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن نجاح غزو إيران بريًا لن يكفيه الـ 50 ألف جندي أمريكي موجود في المنطقة، حتى وإن كانوا من قوات النخبة.

ولفت إلى أن الجانب الإيراني رغم الخسائر التي يتعرض لها لا يتألم، بل على العكس من يتألم هو الجانب الأمريكي عندما يتعرض لمقتل جنوده في قواعده بالمنقطة.
 

إيران أمريكا طهران واشنطن اخبار التوك شو

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