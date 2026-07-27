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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ماذا تخبرنا قوائم الكتب الأكثر مبيعًا عن ميول الشباب المصري للقراءة؟

ماذا تخبرنا قوائم الكتب الأكثر مبيعًا عن ميول الشباب المصري للقراءة؟
ماذا تخبرنا قوائم الكتب الأكثر مبيعًا عن ميول الشباب المصري للقراءة؟
ولاء عادل

لم تعد قوائم الكتب الأكثر مبيعًا مجرد أرقام تعكس حجم المبيعات، بل أصبحت مؤشرًا يكشف عن طبيعة اهتمامات القراء واتجاهاتهم الفكرية والثقافية، خاصة فئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر من رواد المكتبات ومعارض الكتب. 

وتظهر قوائم عدد من دور النشر والمكتبات المصرية تنوعًا في الاختيارات، يجمع بين الرواية والكتب الفكرية والتنمية الذاتية، إلى جانب استمرار حضور الأدب الكلاسيكي.

الفانتازيا والسلاسل الروائية تتصدر المشهد

تكشف قائمة دار عصير الكتب عن الإقبال الكبير على الروايات التي تنتمي إلى أدب الفانتازيا، إذ لا تزال أعمال الكاتبة حنان لاشين، مثل "أبادول" و**"يروفانتس"** و**"سيروش"** و**"إيكادولي"**، تتصدر قوائم المبيعات، وهو ما يعكس ميل الشباب إلى الأعمال التي تمتد عبر عدة أجزاء وتقدم عوالم روائية مترابطة.

كما تحافظ روايات الغموض والتشويق على مكانتها، من خلال أعمال الكاتبة ميرنا المهدي، مثل "قضية ذيل القط" و**"قضية مخالب القط"**، التي تلقى رواجًا بين محبي هذا النوع من الأدب.

كتب المهارات تحقق حضورًا لافتًا

ولا يقتصر اهتمام الشباب على الروايات، إذ برزت الكتب التعليمية وتطوير المهارات ضمن أكثر العناوين مبيعًا، وعلى رأسها كتاب "أفضل كورس إنجليزي" لإبراهيم عادل، في دلالة على تزايد اهتمام القراء بالكتب التي تقدم محتوى عمليًا يمكن توظيفه في الدراسة أو الحياة المهنية.

وفي الوقت نفسه، يواصل كتاب "حوار مع صديقي الملحد" للدكتور مصطفى محمود الحفاظ على مكانته بين الكتب الأكثر رواجًا، رغم مرور سنوات طويلة على صدوره، بما يؤكد استمرار اهتمام قطاع من القراء بالكتب الفكرية والفلسفية.

الرواية التاريخية والصحة النفسية تجذبان قراء الشروق

وتعكس قائمة مكتبة الشروق تنوعًا أكبر في اهتمامات الجمهور، إذ تحظى الروايات التي تمزج بين التاريخ والخيال بإقبال ملحوظ، وفي مقدمتها أعمال أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، مثل "نبي أرض الشمال" و**"أوراق شمعون المصري"** و**"يأجوج ومأجوج"**.

وفي المقابل، تواصل كتب الطبيب النفسي محمد طه، ومنها "علاقات خطرة" و**"في دايرة الرحلة"**، جذب القراء، بما يعكس تنامي الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية، وفهم الذات، وإدارة العلاقات.

كما تضم القائمة أعمالًا روائية لعدد من الكتاب، من بينهم محمد صادق وميرنا الهلباوي ورشا عدلي، إلى جانب كتاب "ولي النعم" للمؤرخ خالد فهمي، الذي يؤكد استمرار اهتمام شريحة من القراء بالمؤلفات التاريخية.

الأعمال الكلاسيكية تحافظ على جمهورها

وتبرز قائمة الدار المصرية اللبنانية استمرار حضور الكتب الكلاسيكية إلى جانب الإصدارات الحديثة، حيث لا تزال أعمال مثل "الأيام" لطه حسين، و**"طوق الحمامة"** لابن حزم الأندلسي، و**"النبي"** لجبران خليل جبران، و**"ألف ليلة وليلة"، تحقق مبيعات جيدة، إلى جانب الروايات الحديثة للكاتبين أشرف العشماوي ونهى داود**.

ويشير ذلك إلى أن القارئ المصري، وخاصة الشباب، لا يقتصر على متابعة الإصدارات الجديدة، بل يواصل الاهتمام بالأعمال الأدبية التي شكلت علامات بارزة في التراث العربي والعالمي.

خريطة جديدة للقراءة

وتعكس قوائم الكتب الأكثر مبيعًا ملامح واضحة لتغير الذائقة القرائية في مصر، إذ تتنوع اهتمامات الشباب بين الروايات الخيالية، وأدب الجريمة، والروايات التاريخية، وكتب تطوير الذات، والصحة النفسية، إلى جانب استمرار الاهتمام بالكتب الفكرية والكلاسيكية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن القراءة لدى الشباب لم تعد تنحصر في لون أدبي واحد، بل أصبحت تميل إلى التنوع، مع البحث عن المتعة والمعرفة واكتساب المهارات في الوقت نفسه، وهو ما يعكس تطورًا في طبيعة سوق الكتاب واهتمامات القراء في السنوات الأخيرة.

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