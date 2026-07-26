رئيس مدينة القصير يتابع ختام أعمال القافلة الطبية الشاملة.. 120 مواطنًا استفادوا من الخدمات المجانية

تابع اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، ختام أعمال القافلة الطبية الشاملة التي نُظمت بوحدة المستعمرة الصحية يومي 24 و25 يوليو، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، شملت الجراحة، والباطنة، والأطفال، والنساء وتنظيم الأسرة، وطب الأسنان، والتحاليل الطبية، إلى جانب صرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأسفرت أعمال اليوم الثاني عن توقيع الكشف الطبي على 100 حالة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من القافلة إلى 120 مواطنًا، حيث شملت الخدمات الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف الأدوية مجانًا.

وأكد اللواء أحمد حسن صقر أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية، وتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدينة القصير.